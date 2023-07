Polícia Civil reconstitui homicídio que ocorreu em 2019, em Jd. Alegre

Reprodução simulada de um homicídio ocorrido em 2019 no Conjunto Habitacional José Pachulski

Investigadores da 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã, com a colaboração da Polícia Científica e da Polícia Militar (PM), realizou na sexta-feira (21) a reprodução simulada de um homicídio ocorrido em 2019 no Conjunto Habitacional José Pachulski, em Jardim Alegre.

A simulação foi referente a morte de Wellington Hereman Dela Torres, 39 anos. Ele foi encontrado caído com ferimentos na Rua Projetada. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal, mas não resistiu.

A diligencia foi realizada em virtude de determinação judicial oriunda da Vara Criminal da Comarca de Ivaiporã.

A reconstituição ou reprodução simulada dos fatos consiste na encenação da conduta delituosa, comparando as versões das partes com os vestígios materiais.

A diligencia visa esclarecer a dinâmica do evento, auxiliando na formação do convencimento das partes do processo penal, sendo um importante meio de prova.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã sob orientação de peritos criminais que compõe a Polícia Científica do Paraná. Contou, ainda, com a importante colaboração da Polícia Militar.

