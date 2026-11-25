Uma mulher de 67 anos foi presa em flagrante por suspeita de tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (25), em Jandaia do Sul. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), os agentes encontraram 23 gramas de uma substância semelhante a crack no forro de uma casa nas imediações da BR-369.

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A equipe da delegacia do município cumpriu um mandado de busca e apreensão no imóvel com apoio do Núcleo de Operações com Cães (NOC). Os policiais também apreenderam R$ 270 em dinheiro e um celular da investigada.

Durante a busca, os policiais abordaram outra mulher, que disse ter ido ao endereço para comprar droga para consumo próprio. De acordo com a PCPR, ela relatou que já comprava entorpecentes no local com frequência.

A investigada foi levada à Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, onde o flagrante foi registrado.