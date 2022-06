Polícia Civil prende tia e sobrinho suspeitos de tráfico de drogas

Da Redação

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (22) duas pessoas suspeitas de tráfico de drogas em São João do Ivaí.

A ação comandada pelo delegado Gustavo de Pinho Alves, de Jandaia do Sul cumpriu três mandados de busca e apreensão, tia e sobrinho foram presos na Rua João Ribeiro, no Bairro Santa Terezinha.

Foram apreendidos com os suspeitos, drogas e dinheiro trocado que totalizou R$1.2 mil em cédulas e R $40,00 em moedas.

Também foi apreendido vários celulares com procedência duvidosa. Os detidos, entorpecentes e dinheiro foram encaminhados a delegacia, onde permaneceram à disposição da justiça.

Outra ocorrência (Arma apreendida)

fonte: Polícia Civil Divulgação

A Polícia Civil de São João do Ivaí também informou que concluiu inquérito e apreendeu um revólver calibre .38, com três munições deflagradas e duas intactas, usada em uma tentativa de homicídio no último sábado.



O autor dos disparos confessou o crime, e disse que agiu em legítima defesa, sendo ouvido e acabou liberado, visto não se encontrar mais no período de flagrante.