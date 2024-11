Polícia Civil prende suspeitos de tentativa de homicídio em Arapuã

continua após publicidade

A Polícia Civil do Paraná, por meio da 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã, cumpriu na manhã desta sexta-feira (25) dois mandados de prisão temporária relacionados à investigação de dupla tentativa de homicídio registrada no distrito de Bem-te-vi, em Arapuã.

O crime ocorreu na madrugada do dia 20 de outubro de 2024, quando dois indivíduos arrombaram a porta da residência das vítimas armados de uma espingarda artesanal, uma foice e um machado com intuito de matar pai e filho, um terceiro elementos deu apoio facilitando a fuga do local.

De acordo com as apurações, o crime foi premeditado e tem motivação passional. Uma das vítimas estaria se relacionando com a ex-namorada de um dos autores, que não aceitava o término do relacionamento. No momento da invasão, a adolescente de 16 anos, que também seria alvo dos agressores, estava na casa. Ela foi protegida por crianças presentes, que impediram que os autores chegassem ao quarto onde a jovem estava.

Durante as agressões chegou a ser realizado um disparo de arma de fogo que não atingiu os moradores. Exame médico legal constatou várias escoriações e ferimentos cortocontundentes nas vítimas que passaram por tratamento médico e estão fora de perigo.

Pela manhã desta sexta-feira foram presos dois dos envolvidos, entre eles o principal autor que se mostrava inconformado com o fim do relacionamento, um terceiro elemento segue foragido. Segundo as vítimas a intenção dos investigados eram matar todos os adultos que estavam no local deixando apenas as crianças vivas.

Os suspeitos estão agora sob custódia e à disposição da Justiça, enquanto as investigações prosseguem para aprofundar os detalhes e localizar o terceiro envolvido.

