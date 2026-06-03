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CRIME

Polícia Civil prende suspeito de roubar casa de vereador em Bom Sucesso

Homem detido, que tem histórico criminal, foi apontado como o responsável direto por render e ameaçar a vítima durante a invasão

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 14:00:28 Editado em 03.06.2026, 14:00:23
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Polícia Civil prende suspeito de roubar casa de vereador em Bom Sucesso
Autor Prisão foi feita pela PC-PR de Jandaia do Sul - Foto: Divulgação PC-PR

A Polícia Civil de Jandaia do Sul cumpriu, nesta quarta-feira (3), um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pela participação em um roubo a residência de um vereador no município de Bom Sucesso, no Vale do Ivaí. O crime ocorreu no final de março deste ano. O suspeito detido é apontado pelas autoridades como o responsável direto por abordar, render e exercer grave ameaça contra uma morada que estava no imóvel no momento da invasão.

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-LEIA MAIS: Polícia de Jandaia do Sul apreende cocaína e balança de precisão em imóvel abandonado

O roubo aconteceu na região central de Bom Sucesso. Na ocasião, os assaltantes invadiram a casa após romperem a cerca elétrica e escalarem o muro. Uma moradora, que retornava para casa no momento da invasão, foi surpreendida pelos criminosos no interior da residência. Ela foi mantida sob restrição de liberdade enquanto o grupo revirava o local e roubava dinheiro, joias e outros bens de valor.

A partir da comunicação do assalto, a equipe de investigação de Jandaia do Sul iniciou diligências que resultaram na identificação dos envolvidos e na recuperação de parte dos objetos levados. O inquérito policial reuniu elementos de prova consistentes, como depoimentos, imagens de câmeras de monitoramento e as próprias confissões dos investigados. Com a conclusão dos trabalhos, a Polícia Civil indiciou os envolvidos pelo crime de roubo circunstanciado e encaminhou o caso ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.

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Segundo as investigações, o suspeito possui um histórico de envolvimento em diversos delitos patrimoniais, tendo sido recentemente indiciado e denunciado por um crime semelhante na cidade de Jandaia do Sul.

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´polícia Bom Sucesso casa de vereador Crime investigação segurança
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