Polícia Civil prende suspeito de participar de assassinato em Ivaiporã

O corpo da vítima foi encontrado parcialmente carbonizado no Cinco Encruzos

A Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR) através da 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã, cumpriu na manhã desta quinta-feira (30), mandado de prisão preventiva relacionado ao inquérito de apura o assassinato de Luiz Felipe Gonçalves Souza Costa, de 19 anos, conhecido como Bebê, na Vila Nova Porã.

A prisão efetuada do suspeito de envolvimento no crime, visa esclarecer as circunstâncias exatas em que o corpo foi removido do local da execução.

O crime ocorreu na noite de domingo, 5 de março, na Vila Nova Porã, nas proximidades da Rua Feliciano Vidal.



No entanto, a polícia só tomou conhecimento do caso na manhã de segunda-feira (6), quando o corpo foi encontrado parcialmente carbonizado na localidade de Cinco Encruzos.

Segundo a Polícia Civil, a investigação apontou que a morte foi provocada por disparos de arma de fogo, sendo o corpo removido do local e carbonizado para evitar o esclarecimento das circunstâncias do crime, bem como a identificação dos autores.

Após semanas de investigação chegou-se ao local da execução, onde foram recolhidos vestígios que foram encaminhados para análise da perícia criminal visando um melhor esclarecimento das circunstâncias do homicídio.

As investigações apontam que o autor do homicídio foi um indivíduo conhecido como “Sarandir” que se encontra foragido desde a data do crime.

As investigações seguem no intuito de localizar o autor dos disparos. Após a total apuração dos fatos, todo o colhido será remetido à Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância das denúncias que poderão ser encaminhadas diretamente ao whatsapp – (43) 3472-1181.

