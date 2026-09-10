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TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Polícia Civil prende no trabalho homem que tentou matar companheira a golpes de facão em Ivaiporã

Vítima sofreu cortes profundos no braço, joelho e coxa. Agressor de 41 anos foi localizado pelos policiais nesta quinta-feira (10)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Polícia Civil prende no trabalho homem que tentou matar companheira a golpes de facão em Ivaiporã
Autor O homem foi preso no trabalho - Foto: - Divulgação PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente, nesta quinta-feira (10), um homem de 41 anos investigado por tentativa de feminicídio contra a própria companheira no município de Ivaiporã, no Norte do Estado. O suspeito, que utilizou um facão para atacar a vítima em um contexto de violência doméstica e familiar, foi localizado pelos agentes de segurança em seu local de trabalho, onde recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia.

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Durante o ataque, a mulher sofreu múltiplos ferimentos e precisou de atendimento médico devido à violência dos golpes. O titular da unidade policial e responsável pelas investigações, delegado Erlon Ribeiro, detalhou a brutalidade da ocorrência a partir dos relatos colhidos. “Segundo as investigações, a vítima teria sido agredida pelo homem com um facão e sofreu diversos ferimentos, incluindo um corte profundo no braço, além de lesões no joelho e na coxa. Ela relatou que o agressor teria tentado matá-la”, explicou o delegado, Erlon Ribeiro.

A representação pela prisão preventiva foi protocolada pela Polícia Civil com base na extrema gravidade do episódio e na letalidade da arma branca utilizada. O pedido acatado pela Justiça também foi fundamentado no histórico de violência do investigado e no risco iminente de que ele voltasse a atentar contra a vida da vítima.

A detenção visa, ainda, garantir o cumprimento efetivo das medidas protetivas de urgência, resguardando a integridade física da mulher. Após ser detido no trabalho e passar pelos procedimentos padrões de polícia judiciária, o agressor foi transferido para o sistema penitenciário, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

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Direitos da Mulher feminicidio ivaipora polícia civil violência domestica
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