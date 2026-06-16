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Polícia Civil prende líder de grupo que usou Kombi roubada para invadir lojas

Suspeitos agrediram trabalhadores para roubar veículo, utilizado posteriormente para destruir fachadas de lojas em Jandaia do Sul e Marialva

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 08:47:23 Editado em 16.06.2026, 08:47:20
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Polícia Civil prende líder de grupo que usou Kombi roubada para invadir lojas
Autor Operação foi realizada pela Polícia Civil de Jandaia do Sul - Foto: Arquivo TN

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) desarticulou, na segunda-feira, um grupo criminoso responsável por uma série de agressões e furtos qualificados na região Norte do estado. A operação, coordenada pela Delegacia de Jandaia do Sul, resultou na prisão do suspeito de liderar a quadrilha e na apreensão de três adolescentes envolvidos nas ações, que atingiram as cidades de Mandaguari, Jandaia do Sul e Marialva. Durante a manhã, os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão para recolher objetos ligados aos crimes e novas provas.

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A sequência de delitos ocorreu na madrugada de 15 de maio de 2026. Segundo as investigações, a onda de crimes teve início em Mandaguari, onde os suspeitos espancaram brutalmente dois trabalhadores nas ruas da cidade, com o uso de capacetes e chutes. Após as agressões e a perseguição, os autores roubaram a VW Kombi da empresa em que as vítimas trabalhavam para utilizá-la em novos ataques.

Com o veículo roubado, o grupo passou a ter como alvo os estabelecimentos comerciais da região. Em Jandaia do Sul, os suspeitos utilizaram a Kombi como aríete para destruir a fachada de uma loja de celulares, garantindo o acesso ao interior do comércio. Horas mais tarde, os criminosos repetiram exatamente o mesmo modo de operação para invadir e furtar outro estabelecimento no município de Marialva.

A elucidação da dinâmica criminosa só foi possível após os investigadores cruzarem dados de inteligência policial com a análise de imagens de câmeras de monitoramento e oitivas de testemunhas e vítimas. Para a autoridade policial responsável pelo caso, a rápida identificação e captura dos envolvidos representa uma resposta firme do Estado contra crimes marcados pelo alto grau de violência e ousadia.

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Furtos qualificados Grupo criminoso investigação criminal operação policial Polícia Civil do Paraná violência urbana
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