Polícia Civil prende jovem suspeito de tráfico de drogas em Marumbi

Operação da Polícia Civil de Jandaia do Sul contou com apoio do Denarc e policiais de Apucarana

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um jovem de 26 anos no Vale do Ivaí, durante operação contra o tráfico de drogas.

A ação foi realizada na manhã desta terça-feira (20), na cidade de Marumbi, na região norte do Paraná.

A operação foi comandada pelo delegado Carlos Diego Paravidino Machado de Jandaia do Sul e contou com o apoio do Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes (Denarc) de Maringá e da Polícia Civil de Apucarana.

O detido juntamente com os entorpecentes apreendidos foi encaminhado à delegacia de polícia, onde se encontra à disposição da justiça.

Ainda segundo a Polícia Civil. as investigações continuam a fim de identificar outros envolvidos com o tráfico de drogas na cidade e na região.

