Polícia Civil prende homem por violência doméstica em Jardim Alegre

A PCPR tomou conhecimento de que o homem havia comprado uma arma com o objetivo de matar a ex-companheira

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem por violência doméstica em Jardim Alegre, região Norte Central do Estado, na quarta-feira (6). Ele é investigado por ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva contra a ex-companheira de 53 anos.

O homem tem 30 anos e tem passagem por crimes patrimoniais e violência doméstica. No dia 10 de março deste ano ele invadiu a casa da ex-companheira e no dia seguinte a agrediu no braço e esfaqueou o namorado dela.

A medida protetiva foi renovada, mas a violência continuou. No dia 30 de março o suspeito encaminhou diversos áudios com xingamentos à vítima e, depois desse fato, a PCPR tomou conhecimento de que o homem havia comprado uma arma com o objetivo de matar a ex-companheira.