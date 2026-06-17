Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em São Pedro do Ivaí

A delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul prendeu um homem de 55 anos por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (17), em São Pedro do Ivaí. A captura ocorreu mediante o cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Justiça, realizado pelas equipes policiais nas proximidades do terminal rodoviário do município.

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Após a detenção, o suspeito foi encaminhado às instalações do Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (Deppen), onde permanece à disposição do Poder Judiciário.