Polícia Civil prende homem de 27 anos por descumprir medida protetiva em Jandaia do Sul
Prisão ocorreu na manhã deste sábado (28) durante ação da Polícia Civil
Escrito por Da Redação
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A detenção foi efetuada durante a manhã no município após a expedição da ordem judicial pela Justiça - Foto: Polícia Civil
A Polícia Civil prendeu na manhã deste sábado (28) um homem de 27 anos em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva, na rua Nelson Soni, em Jandaia do Sul.
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A detenção foi efetuada durante a manhã no município após a expedição da ordem judicial pela Justiça.
Após os procedimentos cabíveis, o homem ficou à disposição da Justiça e foi encaminhado ao Departamento de Polícia Penal (Depen).