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Prisão ocorreu na manhã deste sábado (28) durante ação da Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu na manhã deste sábado (28) um homem de 27 anos em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva, na rua Nelson Soni, em Jandaia do Sul.

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A detenção foi efetuada durante a manhã no município após a expedição da ordem judicial pela Justiça.

Após os procedimentos cabíveis, o homem ficou à disposição da Justiça e foi encaminhado ao Departamento de Polícia Penal (Depen).