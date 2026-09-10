Polícia Civil prende homem condenado por estupro de vulnerável em São Pedro do Ivaí
Mandado foi cumprido na manhã desta quinta-feira (10), no Centro da cidade; homem de 45 anos tem pena de 20 anos a cumprir
Escrito por Da Redação
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Foto: Divulgação PCPR
A Polícia Civil de Jandaia do Sul cumpriu, na manhã desta quinta-feira (10), um mandado de prisão contra um homem de 45 anos, em São Pedro do Ivaí, no Vale do Ivaí.
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A prisão ocorreu na região central da cidade. Conforme a Polícia Civil, havia contra o homem um mandado de prisão relacionado a uma condenação pelo crime de estupro de vulnerável.
Ainda segundo a polícia, a pena estabelecida é de 20 anos de prisão a cumprir.
Após o cumprimento do mandado, o homem foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais.
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