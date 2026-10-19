Polícia Civil prende homem condenado por estupro de vulnerável em Kaloré

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Homem, de 36 anos, tinha mandado de prisão com pena de 17 anos a cumprir e foi encaminhado ao Depen de Jandaia do Sul

A Polícia Civil de Jandaia do Sul prendeu, na manhã desta segunda-feira (19), um homem de 36 anos na zona rural de Kaloré, no Vale do Ivaí. Contra ele, havia um mandado de prisão por estupro de vulnerável, com pena de 17 anos a cumprir.

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Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Departamento Penitenciário (Depen) de Jandaia do Sul, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil de Jandaia do Sul não divulgou a identidade do preso.