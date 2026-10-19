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Polícia Civil prende homem condenado por estupro de vulnerável em Kaloré

Homem, de 36 anos, tinha mandado de prisão com pena de 17 anos a cumprir e foi encaminhado ao Depen de Jandaia do Sul

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Polícia Civil prende homem condenado por estupro de vulnerável em Kaloré
Autor Foto: Divulgação PCPR

A Polícia Civil de Jandaia do Sul prendeu, na manhã desta segunda-feira (19), um homem de 36 anos na zona rural de Kaloré, no Vale do Ivaí. Contra ele, havia um mandado de prisão por estupro de vulnerável, com pena de 17 anos a cumprir.

- LEIA MAIS: Homem é preso pela Rocam por dívida de pensão alimentícia em Apucarana

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Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Departamento Penitenciário (Depen) de Jandaia do Sul, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil de Jandaia do Sul não divulgou a identidade do preso.

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