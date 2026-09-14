Polícia Civil prende homem condenado a nove anos por estupro de vulnerável em Jandaia do Sul

Mandado de prisão foi cumprido na tarde desta segunda-feira; réu foi sentenciado pela comarca local e entregue ao Depen

A Polícia Civil de Jandaia do Sul cumpriu nesta segunda-feira (14) um mandado de prisão contra um homem de 35 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável. O réu recebeu uma sentença de nove anos de reclusão, expedida pela própria comarca do município.

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Após a localização e a detenção do indivíduo pelos agentes civis, os procedimentos legais foram finalizados na delegacia e ele foi encaminhado ao Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (Deppen). O homem encontra-se agora recolhido no sistema prisional, à disposição da Justiça para o cumprimento de sua pena.