Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
MANDADO DE PRISÃO

Polícia Civil prende homem condenado a nove anos por estupro de vulnerável em Jandaia do Sul

Mandado de prisão foi cumprido na tarde desta segunda-feira; réu foi sentenciado pela comarca local e entregue ao Depen

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Polícia Civil prende homem condenado a nove anos por estupro de vulnerável em Jandaia do Sul
Autor Homem encontra-se agora recolhido no sistema prisional, inteiramente à disposição da Justiça - Foto: Divulgação PC-PR

A Polícia Civil de Jandaia do Sul cumpriu nesta segunda-feira (14) um mandado de prisão contra um homem de 35 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável. O réu recebeu uma sentença de nove anos de reclusão, expedida pela própria comarca do município.

-LEIA MAIS: Término de relacionamento acaba em confusão e mobiliza PM em Borrazópolis

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após a localização e a detenção do indivíduo pelos agentes civis, os procedimentos legais foram finalizados na delegacia e ele foi encaminhado ao Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (Deppen). O homem encontra-se agora recolhido no sistema prisional, à disposição da Justiça para o cumprimento de sua pena.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Crime direitos humanos estupro JUSTIÇA polícia civil
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV