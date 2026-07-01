Polícia Civil prende em Jandaia do Sul suspeito de série de furtos em residências

Alvo de mandado judicial, o homem de 42 anos era conhecido por agir de forma oportunista em vários imóveis da cidade

A Polícia Civil de Jandaia do Sul cumpriu, na manhã desta quarta-feira (1º), um mandado de prisão contra um homem de 42 anos pelo crime de furto qualificado. A prisão ocorreu na Praça do Café, localizada no Centro do município.

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O mandado expedido pela Justiça é decorrente de uma série de pequenos furtos cometidos pelo suspeito na região. Após a captura, o homem foi encaminhado ao Departamento de Polícia Penal (Depen), onde permanece detido à disposição do Poder Judiciário.



Segundo informações da polícia, o capturado agia de forma oportunista e é apontado como autor de diversas infrações dessa natureza no município, o que gerou um acúmulo de boletins de ocorrência ao longo do tempo.

O investigado aproveitava momentos de descuido ou vulnerabilidade em imóveis para invadir residências e subtrair materiais de fácil comercialização, como fiação elétrica, botijões de gás e outros objetos domésticos. O mandado de prisão foi emitido justamente devido à reiteração dessas práticas criminosas na cidade.