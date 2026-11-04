Polícia Civil prende dois homens por furto e roubo em Jandaia do Sul
Prisões ocorreram em dois bairros da cidade durante a tarde; os detidos permanecem à disposição da Justiça
A Polícia Civil de Jandaia do Sul cumpriu dois mandados de prisão na tarde desta quarta-feira (4). Os homens, de 54 e 38 anos, foram localizados no Centro e no Jardim das Oliveiras, respectivamente.
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Segundo a corporação, o homem de 54 anos era alvo de uma ordem de prisão relacionada a furto qualificado.
Já o outro homem, de 38 anos, foi encontrado no Jardim das Oliveiras. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por roubo.
Após o cumprimento das ordens judiciais, os dois foram encaminhados ao Departamento Penitenciário (Depen) de Jandaia do Sul, onde permanecerão à disposição da Justiça.