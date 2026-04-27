Polícia Civil investiga tentativa de feminicídio de adolescente em Jardim Alegre

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A Polícia Civil de Ivaiporã investiga uma tentativa de feminicídio registrada na madrugada desta segunda-feira (27), em Jardim Alegre. A vítima, uma adolescente de 17 anos, foi brutalmente agredida e atropelada.

Segundo as informações apuradas pela polícia, a jovem estava com o companheiro, um rapaz de 18 anos, na festa de aniversário do município. Na saída do evento, ele teria levado a vítima até uma estrada rural, na saída para Barra Preta, onde começaram as agressões.

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De acordo com a Polícia Civil, a adolescente foi atacada com um alicate de pressão. Em seguida, o suspeito teria utilizado um veículo para atropelar a vítima diversas vezes de forma intencional.

Informações repassadas por familiares indicam que a jovem pode ter sido atingida ao menos cinco vezes, sofrendo possíveis fraturas na bacia, clavícula e outros ferimentos. A motivação do crime, ainda conforme relatos, seria uma discussão por ciúmes.

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A vítima foi atropelada por volta da 1h da madrugada e abandonada no local. Cerca de quatro horas depois, por volta das 5h, um catador de recicláveis encontrou a adolescente e acionou o Corpo de Bombeiros.



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Na manhã desta segunda-feira (27), o delegado Erlon Ribeiro esteve no hospital e colheu o depoimento inicial da vítima. Ela estava consciente e conseguiu relatar detalhes das agressões.



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A adolescente permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade de Ivaiporã, onde aguarda procedimentos cirúrgicos.

O suspeito segue foragido. O veículo utilizado no crime foi encontrado abandonado em Jardim Alegre, apreendido e encaminhado para perícia.

A Polícia Civil informou que as diligências continuam para localizar o autor e esclarecer completamente a dinâmica dos fatos.

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