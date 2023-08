Polícia Civil investiga morte de indígena em Cândido de Abreu

O indígena havia sido preso no domingo (20) e morreu 24 horas depois

Em Cândido de Abreu a Polícia Civil abriu inquérito para investigar as circunstância da morte de um indígena da etnia Kaingang. Ele estava preso em uma Cadeia própria da aldeia e morreu nesta segunda-feira (21).

De acordo com as informações, o indígena havia sido preso no domingo (20) e morreu 24 horas depois. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico-Legal de Ivaiporã.

A princípio, não há indícios de agressão, sendo que tudo leva a crer em um quadro de coma alcoólico. A Polícia Civil aguarda os resultados dos exames para esclarecer a morte do indígena.

No Paraná, por uma questão cultural e uma legislação interna, os Kaingang têm cadeia própria dentro das aldeias para punir os indígenas infratores. Se for um problema grave o cacique chama a polícia e a pessoa responde à Justiça fora.

* Com informações do Blog do Berimbau

