Polícia Civil investiga estupro de vulnerável ocorrido em Ivaiporã

54ª Delegacia Regional de Polícia Civil

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu um mandado de busca e apreensão referente a investigação de estupro de vulnerável contra uma adolescente, de 13 anos, ocorrido em Ivaiporã, região Norte do Estado. A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira (20), no mesmo município.

Conforme o delegado da 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil (54ª DRP), Erlon Ribeiro, o suspeito, de 30 anos, estaria mantendo um relacionamento amoroso com a vítima.

Os policiais civis cumpriram as buscas para colher outros elementos de informação a fim de esclarecer o fato. Foi apreendido um celular e uma arma de fogo, que serão encaminhados à perícia.

DENÚNCIAS

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem nas investigações contra estupro de vulnerável. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181, Disque-Denúncia, ou pelo telefone (43) 3472-1181, diretamente à equipe de investigação.

