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OPERAÇÃO

Polícia Civil investiga esquema de desvio de combustível na Prefeitura de Rio Branco do Ivaí

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão; investigação aponta emissão de notas para veículos inoperantes e falsificação de assinaturas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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A operação investiga um esquema de peculato-desvio TNOnline TV



A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu, na manhã desta terça-feira (6), sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Rio Branco do Ivaí e Grandes Rios. A operação investiga um esquema de peculato-desvio, falsidade ideológica e associação criminosa envolvendo o fornecimento de combustíveis para os maquinários da Prefeitura de Rio Branco do Ivaí. Durante as diligências, os agentes apreenderam celulares e documentos, que agora passarão por perícia técnica para embasar o avanço do inquérito.

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As investigações apontam fraudes sistemáticas na emissão de cupons de abastecimento vinculados à frota pública. Segundo a polícia, os registros de compra de combustível continuavam sendo feitos mesmo para veículos oficiais que estavam parados, inoperantes, em manutenção ou localizados em outras cidades. O esquema também contava com a falsificação de assinaturas de motoristas e servidores municipais nos cupons fiscais, tática utilizada para conferir uma falsa aparência de legalidade aos gastos públicos.


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Polícia Civil investiga esquema de desvio de combustível na Prefeitura de Rio Branco do Ivaí
AutorFoto: PCPR

O delegado responsável pelo caso, Bruno Delfino Sentone, explicou que as apurações cruzaram dados e identificaram o abastecimento de diversos veículos pesados em um intervalo de poucos minutos.

“Ainda, foram identificados registros de abastecimento para diversos veículos pesados em intervalos de poucos minutos, evidenciando a impossibilidade física de operação ou deslocamento das máquinas pelo mesmo condutor”, explica o delegado.

A polícia segue recebendo denúncias que possam auxiliar na elucidação dos fatos e na identificação de outros possíveis envolvidos. As informações podem ser encaminhadas de forma sigilosa ao Núcleo de Londrina do Departamento Estadual de Combate à Corrupção (Deccor), pelo número de WhatsApp (43) 3343-2251 ou através do e-mail deccor.londrina@pc.pr.gov.br.

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A reportagem tenta contato com a Prefeitura de Rio Branco do Ivaí, mas ainda não teve retorno.

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combustíveis corrupção investigações polícia civil Rio Branco do Ivaí
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