Polícia Civil investiga assassinato de rapaz em Rosário do Ivaí

O delegado Ricardo de Oliveira Mendes, de Faxinal, abriu inquérito para apurar o assassinato do rapaz, em Rosário do Ivaí

A Polícia Civil de Faxinal instaurou inquérito para apurar o assassinato de um jovem de 22 anos, em Rosário do Ivaí. O homicídio foi registrado nesta quinta-feira (29), quando moradores da zona rural encontraram um corpo, no meio de um pasto, no distrito de Campineiro do Sul.

De acordo com a Polícia Civil, as equipes de criminalística e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para levantamento de informações e para a remoção do corpo. A vítima, teria levado um tiro de arma de fogo, pelas costas, na região glútea e apresentava diversas perfurações por arma branca, provavelmente, uma faca.

O delegado da Polícia Civil em Faxinal, Ricardo Augusto de Oliveira Mendes, informou que o inquérito para apurar autoria e motivação do crime já foi aberto. Nesta sexta-feira (30), a Polícia Civil está tomando depoimento de familiares do rapaz.

O delegado explica que não há testemunhas do crime. Apenas das pessoas que encontraram o corpo e acionaram a Polícia Militar. A vítima de 22 anos, já identificada, não tem passagens registradas no sistema da Polícia. No entanto, moradores da região apontariam ele como suspeito de ser responsável por pequenos furtos na zona rural de Rosário do Ivaí, inclusive furto de animais.

