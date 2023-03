Polícia Civil investiga assassinato de homem em Ivaiporã

Da Redação

Corpo foi localizado na manhã desta segunda-feira (6), em Ivaiporã

Um homem identificado como Luiz Felipe Gonçalves Souza Costa, chamado também de 'Bebê', foi vítima de um assassinato na manhã desta segunda-feira (6), em Ivaiporã, no Paraná. De acordo com informações de testemunhas, o homem era conhecido no meio policial.

A Polícia Civil, através da investigadora Michelli e do Delegado Erlon Ribeiro, assim como os demais agentes, investigam a motivação para o crime. Se alguém tiver informações sobre o que ocorreu pode entrar em contato com o telefone (43) 3472-1181.

Arrombamento em Ivaiporã

Uma casa e um hangar de um aeroporto privado que fica em uma propriedade rural de Ivaiporã, no Centro Norte do Paraná, foram alvos de arrombamento no sábado (4).

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), por volta das 9 horas, a equipe de serviço foi solicitada para o aeroporto particular para atendimento de uma situação de furto.

