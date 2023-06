Polícia Civil interdita açougue e descarta 200 kg de carne imprópria

A Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR) interditou nesta sexta-feira (23) um açougue em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí. A autuação foi realizada por policiais da 54ª Delegacia Regional de Polícia (DRP), de Ivaiporã.

A ação foi em continuidade das diligências que resultaram na prisão em flagrante de um homem por maus-tratos e agressões que resultaram na morte de uma idosa de 69 anos no município na quinta-feira (22).

Conforme informações da PCPR, verificou-se que o investigado mantinha um açougue de forma irregular, com grande quantidade de carne em condições impróprias para consumo.

Foi constatada a existência de carnes mantidas em condições impróprias, que não passaram por inspeção sanitária, acondicionadas em contato direto com o gelo, sem proteção, com coloração fora do padrão e procedência duvidosa.

Diante disso, a Vigilância Sanitária Municipal foi acionada. O veterinário Alexandre Augusto Sales, o Xandão, esteve no local, onde foi realizado o descarte dos produtos, lavratura do auto de apreensão e inutilização.

O investigado responderá por crime contra as relações de consumo consistente em ter em depósito mercadorias em condições impróprias ao consumo.

A Polícia Civil reforça a importância das denúncias que poderão ser encaminhadas diretamente ao WhatsApp – (43) 3472-1181.

