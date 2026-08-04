Polícia Civil indicia motorista por atropelamento fatal na BR-369 em Jandaia do Sul

Investigação apontou que o homem estava alcoolizado, em alta velocidade e invadiu o acostamento, atingindo a vítima de 19 anos em julho deste ano

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu o inquérito que investigava o atropelamento do jovem Danilo de Oliveira Alves, de 19 anos, ocorrido na noite de 25 de julho, na BR-369, no trecho do município de Jandaia do Sul. O motorista apontado como responsável foi indiciado por homicídio simples praticado mediante dolo eventual. Ele também responderá pelos crimes de condução de veículo automotor sob influência de álcool, omissão de socorro e fuga do local do acidente para evitar a responsabilidade penal.



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Segundo a delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, a elucidação do caso foi baseada em uma série de elementos colhidos pelos investigadores, incluindo imagens de sistemas de monitoramento, laudos periciais, documentos e depoimentos de testemunhas. O conjunto de provas demonstrou que o condutor trafegava em alta velocidade e em estado de embriaguez quando perdeu o controle, invadiu o acostamento da rodovia e atingiu o jovem. Na sequência, em vez de acionar o socorro, o motorista deixou a cena do crime sem prestar qualquer tipo de assistência. O laudo do exame de necropsia confirmou que a vítima não resistiu a um traumatismo cranioencefálico severo causado pelo impacto.

Durante o andamento das investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A medida foi deferida pelo Poder Judiciário, resultando na captura do suspeito no dia 31 de julho em Mandaguaçu. Ao ser levado para interrogatório, acompanhado de seu advogado, o motorista exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Agora, com o encerramento do inquérito na esfera policial, o relatório final foi encaminhado ao Juízo competente e ao Ministério Público do Paraná (MPPR), que farão a análise para o provável oferecimento da denúncia.