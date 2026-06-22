Polícia Civil indicia morador de Cambira (PR) por simular leucemia para aplicar golpes com vaquinhas e rifas

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, concluiu investigação e indiciou um jovem de 24 anos, morador de Cambira, suspeito de simular estar em tratamento contra leucemia para sensibilizar a população e obter vantagens financeiras indevidas por meio de campanhas de arrecadação.

- LEIA MAIS: Acidente entre carro e moto no trevo de acesso para Cambira deixa dois feridos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a investigação, o homem utilizava a suposta condição de saúde para promover vaquinhas virtuais, rifas, bazares beneficentes e pedidos diretos de doações.

O caso ganhou força após vítimas procurarem a polícia e relatarem suspeitas sobre a veracidade da doença, além de denúncias anônimas apontando possível fraude.

Durante a apuração, o investigado afirmava estar em tratamento em unidades como o Hospital do Câncer de Londrina, hospitais de Cascavel, o Honpar de Arapongas, o Hospital da Providência de Apucarana e o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. No entanto, todas as instituições informaram à PCPR que não há registros de atendimento em nome dele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a polícia, também foi identificado que o suspeito teria criado um contato de WhatsApp atribuído a um suposto médico, utilizado para reforçar a narrativa e incentivar novas doações.

A investigação foi conduzida pelo delegado Victor Hugo Torres, da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, com apoio dos investigadores da unidade. Ainda conforme a apuração, parte dos valores arrecadados teria sido destinada a viagens e atividades de lazer, incluindo deslocamentos para Londrina, São Paulo e ao parque Beto Carrero World, além de visitas a restaurantes.

Não foi possível estimar o valor total obtido com as campanhas. Diante das evidências reunidas, o investigado foi indiciado por estelionato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Civil orienta que possíveis vítimas procurem a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana ou a delegacia mais próxima para registrar ocorrência.