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Polícia Civil indicia morador de Cambira (PR) por simular leucemia para aplicar golpes com vaquinhas e rifas

Investigação aponta que suspeito teria inventado tratamento contra câncer para arrecadar dinheiro; hospitais confirmaram que ele nunca foi paciente

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 11:43:38 Editado em 22.06.2026, 11:55:18
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Polícia Civil indicia morador de Cambira (PR) por simular leucemia para aplicar golpes com vaquinhas e rifas
Autor Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, concluiu investigação e indiciou um jovem de 24 anos, morador de Cambira, suspeito de simular estar em tratamento contra leucemia para sensibilizar a população e obter vantagens financeiras indevidas por meio de campanhas de arrecadação.

- LEIA MAIS: Acidente entre carro e moto no trevo de acesso para Cambira deixa dois feridos

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Segundo a investigação, o homem utilizava a suposta condição de saúde para promover vaquinhas virtuais, rifas, bazares beneficentes e pedidos diretos de doações.

O caso ganhou força após vítimas procurarem a polícia e relatarem suspeitas sobre a veracidade da doença, além de denúncias anônimas apontando possível fraude.

Durante a apuração, o investigado afirmava estar em tratamento em unidades como o Hospital do Câncer de Londrina, hospitais de Cascavel, o Honpar de Arapongas, o Hospital da Providência de Apucarana e o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. No entanto, todas as instituições informaram à PCPR que não há registros de atendimento em nome dele.

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De acordo com a polícia, também foi identificado que o suspeito teria criado um contato de WhatsApp atribuído a um suposto médico, utilizado para reforçar a narrativa e incentivar novas doações.

A investigação foi conduzida pelo delegado Victor Hugo Torres, da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, com apoio dos investigadores da unidade. Ainda conforme a apuração, parte dos valores arrecadados teria sido destinada a viagens e atividades de lazer, incluindo deslocamentos para Londrina, São Paulo e ao parque Beto Carrero World, além de visitas a restaurantes.

Não foi possível estimar o valor total obtido com as campanhas. Diante das evidências reunidas, o investigado foi indiciado por estelionato.

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A Polícia Civil orienta que possíveis vítimas procurem a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana ou a delegacia mais próxima para registrar ocorrência.

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campanha de arrecadação ESTELIONATO fraude investigação policial leucemia Polícia Civil do Paraná
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