Polícia Civil incinera mais de 27 quilos de drogas em Faxinal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Nesta quarta-feira (19), a Polícia Civil, de Faxinal, incinerou 27,5 quilos de drogas. A incineração ocorreu na caldeira existente nas dependências da empresa Adram S/A Indústria e Comércio, localizada na Rua Ismael Pinto Siqueira.

continua após publicidade .

A incineração contou com a presença de servidores do Ministério Público (MP), de Faxinal e Juízo; da Vigilância Sanitária; da gerência da Adram, além de outros convocados. Vale ressaltar que o material incinerado é resultado de apreensões da Polícia Militar (PM) e Polícia Civil no combate ao tráfico e uso de drogas.

-LEIA MAIS: PM prende quadrilha de Kaloré com drogas, armas e animais; veja

continua após publicidade .

A atividade ocorreu no Cartório da Delegacia de Polícia, o delegado de Polícia, Ricardo Augusto de Oliveira Mendes; através do Evandro Lúcio Zago, escrivão de Polícia, determinou a incineração de drogas, em atendimento à Autorização Judicial constante em relação de processos com autorização total de incineração, preservando fração para eventual contraprova do poder judiciário, Comarca de Faxinal.

As informações são do Blog do Berimbau.

Siga o TNOnline no Google News