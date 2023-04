Polícia Civil identifica segundo corpo encontrado carbonizado no Vale

Da Redação

Ambos tinham envolvimentos em crimes na região

A Polícia Civil (PC) de São João do Ivaí acredita já ter a identificação dos dois corpos encontrados carbonizados na segunda-feira, 24, na "Mata da Suíça", área de reserva florestal, entre os municípios de Lunardelli e São João do Ivaí, no Vale do Ivaí. Segundo a delegada da Comarca de São João do Ivaí, Kethilin Iurino, além de Paulo Sergio Barbosa Gomes, conhecido como "Paulo Manco", morador de Lunardelli, que já estaria identificado a partir de relatos de familiares, agora, a família de Leonardo Santos Faria, morador de São João do Ivaí, também relatou o desaparecimento do parente, que acreditam ser a segunda vítima do crime.

Segundo a delegada, os exames de necropsia para identificação oficial das vítimas podem demorar meses, por isso, a polícia trabalha com a possível identificação das vítimas através de relatos das famílias.

“Estamos conversando com familiares dos dois, para tentar entender onde eles estavam, em que horário e o que eles estariam fazendo juntos. A princípio, havia uma suspeita de que o crime teria envolvimento com tráfico de drogas, mas por enquanto, o fato não está se confirmando neste sentido. Continuamos as investigações, mas por enquanto, sem maiores novidades”, declarou a delegada.

Entenda o caso

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) atendeu uma grave ocorrência na manhã de segunda-feira (24), na "Mata da Suíça", localizada entre os municípios de Lunardelli e São João do Ivaí, no Vale do Ivaí. Dois corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro queimado. O veículo foi localizado totalmente destruído, após as autoridades receberem uma ligação anônima no 190. O Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã foi acionado até o local e recolheu os corpos.

