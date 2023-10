Polícia Civil identifica autor de tentativa de homicídio na região

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Civil de Jandaia do Sul, norte do Paraná, identificou o autor da tentativa de homicídio contra um homem em Bom Sucesso, que aconteceu no último dia 9. A informação foi confirmada pela delegada que investiga o caso, Kethilin Schwingel Iurino.

O crime aconteceu na Rua Delegado Pedro Silveira. Ao menos oito tiros foram disparados contra a vítima, entretanto, apenas um acabou pegando de raspão na região do rosto.

Segundo a delegada, o autor seria morador de Mandaguari e teria sido mandado matar a vítima, que ainda é perseguida por ele. Além do homicídio tentado, o suspeito está foragido por outros crimes. "Conseguimos identificar o homem que já estava com mandados de prisão em aberto. Ele está foragido por outros vários crimes que cometeu", informou Iurino.

De acordo com a delegada, o investigado regrediu na execução da pena de 13 anos de prisão. Um dos crimes que ele cometeu foi de roubo. Agora, a polícia trabalha para localizá-lo. "Estamos concluindo o inquérito e aguardando para localizar ele", disse.

O caso, conforme as investigações, tem relação com um confronto armado registrado em setembro deste ano, quando um homem foi morto pela Polícia Militar.

