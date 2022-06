Polícia Civil do MS recupera veículos roubados em Marilândia do Sul

Da Redação

O caminhão roubado em Marilândia do Sul foi recuperado em Nova Andradina, no MS, pela Polícia Civil do estado

Três homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, em Nova Andradina, na noite desta quinta-feira (09). Eles estavam com um caminhão e uma caminhonete, roubados de um sítio, em Marilândia do Sul. O roubo ocorreu na noite de quarta-feira (09), numa propriedade localizada em Leão do Norte, em Marilândia.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrências, registrado na madrugada de quinta-feira (09), quatro homens encapuzados, dois deles armados, chegaram ao sítio por volta das 20h30. Eles levaram ferramentas e três veículos, sendo um caminhão Mercedes Benz, uma caminhonete F4000 e um veículo Uno. Os ladrões ficaram na propriedade rural até por volta das 3 horas da madrugada.

Ainda na quinta-feira (09), à noite, a Polícia Civil de Nova Andradina, cidade localizada a 357 quilômetros de Marilândia do Sul, através da Seção de Investigações Gerais (SIG), conseguiu localizar o caminhão e a caminhonete roubados, fazendo a prisão de três homens.

continua após publicidade .

Segundo a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, informações sobre a localização dos veículos foram repassadas através do 10º. Batalhão de Polícia Militar, com sede em Apucarana. O caminhão estava em um posto de combustíveis, onde a Polícia Civil fez uma prisão.

Os policiais também localizaram e prenderam mais dois homens, que também teriam participado do crime em Marilândia do Sul. A partir da prisão deles, a Policia Civil conseguiu localizar a caminhonete, que estava escondida em uma casa, na cidade.

continua após publicidade .

Com informações do Nova News