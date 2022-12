Polícia Civil divulga imagem de suspeito de assalto em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A PCPR divulgou a imagem de um homem envolvido em um roubo a residência

A imagem de um homem envolvido em um roubo a residência, que aconteceu no último dia 16, no bairro Vila de Furnas, em Ivaiporã, no norte do Paraná, foi divulgada nesta quarta-feira (21) pela Polícia Civil do Paraná.

continua após publicidade .

Na data do crime, dois suspeitos adentrara a residência da vítima e, mediante ameaça com uso de arma de fogo, roubaram cinco televisões, uma caixa de som, notebook, celulares, joias e relógios. Duas moradores foram rendidas.

-LEIA MAIS: Prefeitura repassa à Apae de Ivaiporã mais de R$700 mil

continua após publicidade .

A PCPR solicita a colaboração da sociedade com informações que auxiliem na localização dos suspeitos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 Disque-Denúncia ou pelo (43) 3472-1181, diretamente à equipe de investigação.

O crime

Duas mulheres ficaram sob a mira de dois assaltantes em Ivaiporã na tarde de sexta-feira (16). O assalto ocorreu em uma casa na Vila Residencial de Furnas.

As vítimas permaneceram amarradas durante toda a ação dos bandidos que fugiram levando vários objetos de valor e um VW/UP Move branco.

continua após publicidade .

A Polícia Militar foi acionada por volta das 14h30, no local em contato com a solicitante, ela relatou aos policiais que estava em seu quarto descansando, momento que dois indivíduos armados, um moreno magro encapuzado deram voz de assalto.

A irmã da vítima que estava na residência também foi rendida pelos assaltantes, ambas foram amarradas.

Segundo a solicitante, um dos criminosos trajava camisa vermelha e calça preta e o outro camisa branca com detalhes em azul e sem capuz. Eles haviam entrado pelo fundo da residência.

Diante das informações foi repassado a toda a rede da 6ª CIPM. Realizado patrulhamento a fim de encontrar os autores, porém. até o presente momento sem êxito.

Siga o TNOnline no Google News