Polícia Civil deflagra operação em São Pedro do Ivaí nesta terça (6)

A Polícia Civil de Jandaia do Sul deflagrou, na manhã desta terça-feira (6), uma operação no município de São Pedro do Ivaí, no Vale do Ivaí. Sob o comando do delegado Carlos Diego, os policiais cumpriram quatro mandados de prisão.

A operação contou com o apoio de agentes da ROTAM de Jandaia do Sul, canil de Apucarana, Polícia Civil de São João do Ivaí e também da Polícia Militar de São Pedro do Ivaí.

Nas primeiras horas da manhã, os policiais foram para as ruas e apreenderam um revólver calibre 32, diversos tabletes de maconha, munições, quatro aparelhos celulares e um alto valor em dinheiro. Um adolescente, de 17 anos de idade, foi apreendido pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com informações da PC, a operação foi realizada após investigações de uma tentativa de homicídio registrada em fevereiro deste ano. A vítima teria sido surpreendida por dois suspeitos e foi atingida por um disparo de arma de fogo na região da orelha.

Conforme apurações da Polícia Civil, o adolescente de 17 anos teria fornecido drogas para os dois homens suspeitos, afim de que eles assassinassem a vítima, que teria um desentendimento com ele.

