Polícia Civil de Ivaiporã prende suspeito de roubo contra idosos

A 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã deu cumprimento de mandado de prisão temporária na manhã desta segunda-feira (20), em desfavor de indivíduo de 37 anos, que teria praticado um roubo no dia de finados.

De acordo com informações da Polícia Civil, ele teria entrado residência das vítimas no feriado de finados, exigindo dinheiro e objetos de valor. Durante a ação, ele ainda teria ameaçado as vítimas idosas com uma faca, além de trancá-las no banheiro da residência.

O investigado nega participação no crime, porém, em reconhecimento pessoal, as vítimas confirmaram ser ele o autor do crime.

Com ele, foi encontrada a quantia de R$ 2,4 mil, valor que deve ser referente ao furto ocorrido no domingo (19), quando ele teria arrombando uma residência em Jardim Alegre e subtraído a quantia de R$ 7 mil. Em relação ao furto, o preso confessou a autoria.

O investigado foi encaminhado à ao Deppen de Ivaiporã e se encontra à disposição da justiça.

