Polícia Civil de Ivaiporã prende idoso de 77 anos após ameaçar mulher com faca
Suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Civil após denúncia de ameaça com faca e agressão
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A Polícia Civil de Ivaiporã prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (6), um idoso de 77 anos suspeito de violência doméstica após ele ser denunciado por ameaçar a convivente, de 66 anos, com uma faca e causar lesões corporais durante uma discussão.
Segundo a polícia, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia com ferimentos aparentes. As lesões foram constatadas formalmente pela equipe policial durante o atendimento.
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Conforme as investigações iniciais, durante o desentendimento entre conviventes, o suspeito teria utilizado uma faca para ameaçar a mulher. Além disso, ela relatou ter sido derrubada, sofrendo os ferimentos verificados.
Diante da denúncia, policiais civis realizaram diligências para localizar o suspeito. Pouco depois, ele foi encontrado na residência onde mora, em Ivaiporã.
Na sequência, a equipe efetuou a prisão em flagrante e encaminhou o suspeito à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais e permanece a disposição da justiça.
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