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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Polícia Civil de Ivaiporã prende idoso de 77 anos após ameaçar mulher com faca

Suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Civil após denúncia de ameaça com faca e agressão

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 17:34:17 Editado em 06.05.2026, 17:34:11
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Polícia Civil de Ivaiporã prende idoso de 77 anos após ameaçar mulher com faca
Autor 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

A Polícia Civil de Ivaiporã prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (6), um idoso de 77 anos suspeito de violência doméstica após ele ser denunciado por ameaçar a convivente, de 66 anos, com uma faca e causar lesões corporais durante uma discussão.

Segundo a polícia, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia com ferimentos aparentes. As lesões foram constatadas formalmente pela equipe policial durante o atendimento.

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LEIA MAIS: Suspeito é abordado com crack ao tentar despistar viatura da PM em Arapuã

Conforme as investigações iniciais, durante o desentendimento entre conviventes, o suspeito teria utilizado uma faca para ameaçar a mulher. Além disso, ela relatou ter sido derrubada, sofrendo os ferimentos verificados.

Diante da denúncia, policiais civis realizaram diligências para localizar o suspeito. Pouco depois, ele foi encontrado na residência onde mora, em Ivaiporã.

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Na sequência, a equipe efetuou a prisão em flagrante e encaminhou o suspeito à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais e permanece a disposição da justiça.

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denuncia IDOSO ivaipora lesões corporais prisão em flagrante segurança pública violência domestica
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