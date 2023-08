Polícia Civil de Ivaiporã investiga morte de homem suspeito de estupro

A Polícia Civil, de Ivaiporã, investiga caso de homem de 39 anos, que morreu após um suposto sequestro na tarde de terça-feira (15). O homem que morreu era investigado por estupro.

Segundo o delegado Erlon Ribeiro da Silva da 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã, as investigações tiveram início tão logo a equipe tomou conhecimento do boletim de ocorrência da PM, que informava que três pessoas colocaram o investigado de estupro no veículo na Rua Ceará, em Ivaiporã. Ele foi encontrado horas depois em Jardim Alegre com um ferimento na cabeça.

“De início já se descartou a hipótese de sequestro, tendo em vista que a vítima entrou voluntariamente no veículo e as pessoas que estavam no carro, um homem e duas mulheres, eram conhecidos dele, da mesma família”, relatou o delegado, informando ainda que os três já foram identificados .

Ainda segundo o delegado Erlon, as três pessoas suspeitas já foram ouvidas . Elas são moradores de Apucarana e alegaram que o motivo desse encontro com o homem, que morreu em Ivaiporã, é em razão de uma série de estupros ocorridos há algum tempo atrás em Apucarana.

“Essas três pessoas que estiveram aqui em Ivaiporã fazem parte de um mesmo núcleo familiar de série de casos de violência sexual, em que a mãe e a filha foram abusadas sexualmente em épocas diferentes, pelo mesmo agressor que é o tio. Eles alegaram que vieram a Ivaiporã para confrontar esse investigado e o levar para a delegacia para que confessasse”.

Ainda segundo o delegado, também foram ouvidas algumas testemunhas e a Polícia Civil aguarda laudo cadavérico e análise pericial do veículo.

“Agora é preciso esclarecer a relação entre o fato dele ter entrado no carro e horas depois ter sido internado e evoluído para óbito. O papel agora da investigação é averiguar as circunstâncias da morte desse senhor, qual a causa da morte, a participação dessas pessoas, e se elas o agrediram. Tudo isso, está sendo apurado em inquérito policial”, completou o delegado.

O homem, identificado como João Roberto da Silva, chegou a ser hospitalizado no Instituto de Saúde Bom Jesus, em Ivaiporã, mas foi transferido para o Hospital da Providência, em Apucarana, onde morreu. Ele foi sepultado nesta manhã no Cemitério Municipal de Ivaiporã.