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Polícia Civil de Ivaiporã investiga fraude milionária e cumpre ordens judiciais na Bahia

Com sede administrativa no Paraná, instituição bancária acionou a Polícia Civil de Ivaiporã após detectar movimentações financeiras suspeitas

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.05.2026, 17:46:36 Editado em 05.05.2026, 17:46:30
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Polícia Civil de Ivaiporã investiga fraude milionária e cumpre ordens judiciais na Bahia
Autor Foto: Divulgação

A Polícia Civil de Ivaiporã investiga fraude milionária contra uma instituição financeira e coordenou, na manhã desta terça-feira (5), o cumprimento de ordens judiciais nas cidades de Canudos e Senhor do Bonfim, na Bahia. A ação apura um esquema de furto mediante fraude que causou prejuízo superior a R$ 4 milhões.

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Segundo o delegado da 54ª Delegacia Regional de Polícia, Erlon Ribeiro, a investigação começou após a própria instituição identificar movimentações fraudulentas em uma agência bancária de Canudos, no interior baiano.

Conforme a apuração, há suspeita de participação de funcionários da própria instituição no esquema criminoso. Por isso, o caso mobilizou equipes policiais em dois estados.

Ainda segundo o delegado, a competência para conduzir o inquérito ficou com a Polícia Civil de Ivaiporã porque a sede administrativa da instituição financeira está localizada no município paranaense.

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Durante a operação, policiais civis da Bahia, sob coordenação da equipe de Ivaiporã, apreenderam celulares, tablets, notebooks, pendrives, maquinetas de cartão, documentos e R$ 5.970 em dinheiro.

Além disso, os materiais recolhidos devem reforçar a investigação e ajudar a identificar a participação de outros envolvidos.

A Polícia Civil de Ivaiporã informou que as investigações continuam para esclarecer a extensão da fraude milionária e responsabilizar todos os suspeitos.

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