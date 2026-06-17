Polícia Civil de Ivaiporã investiga fraude financeira contra funcionárias de restaurante

A Polícia Civil de Ivaiporã investiga uma suposta fraude financeira contra funcionárias de um restaurante da cidade. A apuração, conduzida pela 54ª Delegacia Regional de Polícia (DRP), avançou com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão para reunir provas e esclarecer a extensão dos prejuízos causados às vítimas.

Segundo as investigações, a suspeita trabalhava no mesmo estabelecimento e teria utilizado a relação de confiança com as colegas para auxiliá-las no acesso a aplicativos bancários e serviços financeiros digitais. A partir desse contato, ela teria obtido dados pessoais e informações bancárias das funcionárias.

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De acordo com a Polícia Civil, há indícios de que a investigada realizou abertura de contas digitais, contratação de empréstimos, solicitação de cartões de crédito e transferências via PIX sem autorização das titulares. Também são apuradas movimentações envolvendo saques, antecipação de valores do FGTS e aplicações financeiras.

Os fatos teriam ocorrido de forma contínua desde 2024. A suspeita surgiu quando uma das vítimas identificou cobranças e transações que não reconhecia. Ao compartilhar a situação com outras colegas de trabalho, foram constatadas ocorrências semelhantes.

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A investigação também apura a possibilidade de aplicativos bancários terem sido instalados ou removidos dos celulares das vítimas para dificultar a identificação das movimentações financeiras.

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Durante o cumprimento da ordem judicial, policiais civis apreenderam equipamentos eletrônicos e outros materiais que passarão por análise. O delegado Erlon Ribeiro informou que os objetos recolhidos poderão contribuir para o aprofundamento das investigações e para a identificação de todos os prejuízos causados.

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O inquérito segue em andamento. A Polícia Civil orienta a população a não compartilhar senhas, códigos de autenticação ou acesso a aplicativos bancários, mesmo com pessoas próximas ou de confiança.