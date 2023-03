Polícia Civil de Faxinal prende suspeito de tentativa de estupro

Da Redação

A vítima, uma adolescente de 13 anos, era vizinha do agressor

Foi preso no início da manhã desta terça-feira (21), em Faxinal, um jovem de 26 anos, acusado de estupro, o crime teria acontecido em fevereiro. A vítima, uma adolescente de 13 anos, era vizinha do agressor.

Conforme a Polícia Civil de Faxinal, os policiais cumpriram duas ordens judiciais, uma de busca e apreensão domiciliar e outra de prisão preventiva.

No dia no crime, o jovem teria invadido a casa da criança enquanto ela estava sozinha e tentou abusar da menina. A mãe da vítima foi alertada por um dos filhos do que estava acontecendo e retornou para a residência e flagrou a situação e impediu que o abuso acontecesse. O suspeito fugiu do local.

Durante as buscas, a Polícia Civil, apreendeu pendrives, cartões de memória e aparelho celular, que serão analisados. O preso foi encaminhado à carceragem da Cadeia Pública de Faxinal.

Com informações: Blog do Berimbau

