Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil cumpre mandados de prisão no Vale do Ivaí

No total, três pessoas, nas cidades de Marumbi e São Pedro do Ivaí, foram presas

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 17:02:08 Editado em 06.02.2026, 17:02:03
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Polícia Civil cumpre mandados de prisão no Vale do Ivaí
Autor Durante a diligência, os agentes localizaram e detiveram três indivíduos com ordens de prisão em aberto - Foto: Polícia Civil cumpre mandados de prisão no Vale do Ivaí

A Polícia Civil de Jandaia do Sul deflagrou, na tarde desta sexta-feira (6), uma operação para o cumprimento de mandados judiciais nas cidades de Marumbi e São Pedro do Ivaí, no Paraná. A ação resultou na prisão de três homens por diferentes crimes.

LEIA MAIS: IPVA 2026: prazos para pagamento da segunda parcela iniciam na segunda (09)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um dos suspeitos, de 35 anos, foi preso por furto. O segundo, de 36 anos, por disparo de arma de fogo. Enquanto o terceiro, de 44 anos, foi detido pelo crime de ameaça.

Após as capturas, todos os detidos foram conduzidos à unidade do Departamento Penitenciário (Depen), em Jandaia do Sul. Eles permanecem custodiados e à disposição do Poder Judiciário para as devidas providências legais.

Clique aqui e receba as notícias do TNOnline no nosso grupo do WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
crimes jandaia do sul operação policial Poder Judiciário polícia civil prisões
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline