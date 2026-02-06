Polícia Civil cumpre mandados de prisão no Vale do Ivaí

A Polícia Civil de Jandaia do Sul deflagrou, na tarde desta sexta-feira (6), uma operação para o cumprimento de mandados judiciais nas cidades de Marumbi e São Pedro do Ivaí, no Paraná. A ação resultou na prisão de três homens por diferentes crimes.

Um dos suspeitos, de 35 anos, foi preso por furto. O segundo, de 36 anos, por disparo de arma de fogo. Enquanto o terceiro, de 44 anos, foi detido pelo crime de ameaça.



Após as capturas, todos os detidos foram conduzidos à unidade do Departamento Penitenciário (Depen), em Jandaia do Sul. Eles permanecem custodiados e à disposição do Poder Judiciário para as devidas providências legais.

