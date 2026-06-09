Polícia Civil cumpre mandados de prisão em São Pedro do Ivaí e Apucarana
Um dos detidos já possui condenação transitada em julgado, enquanto o outro é alvo de investigação em andamento
A Polícia Civil de Jandaia do Sul cumpriu dois mandados de prisão nesta terça-feira (9) em São Pedro do Ivaí e Apucarana.
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Em São Pedro do Ivaí, os agentes prenderam um homem com condenação criminal definitiva. Como o processo já transitou em julgado nas instâncias competentes, o detido foi imediatamente encaminhado ao sistema penitenciário para dar início ao cumprimento da pena estipulada.
A segunda prisão foi realizada em Apucarana e tem relação direta com uma investigação criminal ainda em curso na comarca de Jandaia do Sul. Após o trabalho de inteligência para a localização do alvo, os policiais efetuaram a prisão e o suspeito foi colocado à disposição do Poder Judiciário para o andamento dos trâmites processuais.