Polícia Civil cumpre mandados de prisão em São Pedro do Ivaí e Apucarana

A Polícia Civil de Jandaia do Sul cumpriu dois mandados de prisão nesta terça-feira (9) em São Pedro do Ivaí e Apucarana.

- LEIA MAIS: Polícia descarta choque elétrico e conclui investigação sobre morte de jovem em Marumbi



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em São Pedro do Ivaí, os agentes prenderam um homem com condenação criminal definitiva. Como o processo já transitou em julgado nas instâncias competentes, o detido foi imediatamente encaminhado ao sistema penitenciário para dar início ao cumprimento da pena estipulada.

A segunda prisão foi realizada em Apucarana e tem relação direta com uma investigação criminal ainda em curso na comarca de Jandaia do Sul. Após o trabalho de inteligência para a localização do alvo, os policiais efetuaram a prisão e o suspeito foi colocado à disposição do Poder Judiciário para o andamento dos trâmites processuais.