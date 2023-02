Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra idoso, em Arapuã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

54ª Delegacia Regional de Polícia Civil

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da 54ª Delegacia de Regional de Polícia (54ª DRP) de Ivaiporã, cumpriu, na manhã de quarta-feira (15), um mandado de prisão civil em desfavor de devedor de alimentos, em Arapuã,

continua após publicidade .

O homem de 69 anos, teve a prisão civil decretada pelo prazo de 30 dias, em função de débito inadimplido no valor de R$ 30.000,00.

- LEIA MAIS: Homem é preso na manhã desta sexta por matar esposa e os filhos

continua após publicidade .

A ordem judicial é oriunda do Estado de São Paulo, sendo responsabilidade da 54ª DRP de Ivaiporã seu cumprimento.

Após a prisão homem foi encaminhado ao Depen de Ivaiporã, onde ficou a disposição da justiça.

PM atende acidente de trânsito em Arapuã

continua após publicidade .

Na manhã de quinta-feira, por volta das 11 horas, a equipe extra jornada foi solicitada via Copom para deslocar para estrada rural, em Arapuã, onde teria um indivíduo caído próximo a sua motocicleta e que aparentava estar em óbito em uma estrada rural.

Foi deslocado juntamente com a ambulância do município e no local o médico plantonista constatou o óbito.Foi feito o isolamento do local e entrado em contato com a Polícia Civil. Sendo acionado também o IML e Polícia Científica.

Siga o TNOnline no Google News