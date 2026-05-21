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INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil conclui caso de morador desaparecido em Jandaia do Sul e descarta homicídio

Polícia identificou um homem suspeito de tentar extorquir R$ 10 mil da filha da vítima com falsas informações sobre o desaparecimento

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 11:03:35 Editado em 21.05.2026, 11:03:30
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Polícia Civil conclui caso de morador desaparecido em Jandaia do Sul e descarta homicídio
Autor Foto: Divulgação PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu as investigações sobre o desaparecimento e a morte de Jair de Mattos, morador de Jandaia do Sul que estava desaparecido desde o dia 2 de março deste ano.

- LEIA MAIS: Caminhonete de homem encontrado morto após desaparecer em Jandaia do Sul é localizada

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Durante as diligências, os investigadores localizaram a caminhonete da vítima, uma Nissan Frontier preta, em uma região próxima ao local onde o corpo havia sido encontrado anteriormente. Segundo a polícia, a descoberta reforçou a linha investigativa que já apontava para a ausência de crime violento no caso.

De acordo com a investigação, mensagens encontradas no celular de Jair ajudaram a esclarecer o que aconteceu. Conforme a Polícia Civil, a vítima enviou pedidos de socorro para pessoas próximas relatando que o veículo havia apresentado pane mecânica em uma área rural de difícil acesso e sem sinal de telefonia.

As mensagens, no entanto, não chegaram aos destinatários a tempo devido à falta de cobertura na região.

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A apuração também apontou que Jair estava desorientado em uma área de mata e apresentava problemas de saúde, fatores que podem ter contribuído para sua morte.

O laudo de necropsia do Instituto Médico-Legal (IML), anexado ao inquérito, descartou sinais de violência. Segundo o documento, não foram encontradas lesões provocadas por arma de fogo ou arma branca. A causa da morte foi registrada como indeterminada por morbimortalidade, sem elementos técnicos que indiquem homicídio.

Segundo o delegado Conrado Rodrigues Guedes, responsável pelo caso, o conjunto de provas confirmou a hipótese inicialmente trabalhada pelos investigadores. “As circunstâncias enfrentadas pela própria vítima após a pane mecânica, em um local ermo e sem comunicação, acabaram levando ao desfecho trágico, sem qualquer evidência de ação criminosa”, destacou.

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Durante as investigações, a Polícia Civil também identificou um homem suspeito de tentar aplicar um golpe financeiro contra uma das filhas de Jair. Conforme a PCPR, o indivíduo exigiu R$ 10 mil alegando possuir informações relacionadas ao desaparecimento.

O suspeito foi identificado e deverá responder criminalmente pelo caso.

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