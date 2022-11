Polícia Civil apura motivação do assassinato de jovem em Faxinal

Da Redação

Daniel Fernandes Rodrigues, 24 anos, morreu após ser atingido por dois tiros no último sábado (26)

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o assassinato de um jovem, de 24 anos, ocorrido no último sábado (26), em Faxinal, no Vale do Ivaí, norte do Paraná. Daniel Fernandes Rodrigues morreu após ser atingido por dois tiros, quando estava no quintal de sua casa. A polícia trabalha com duas linhas de investigação para tentar localizar os autores e também descobrir qual foi a motivação do crime.

O delegado Ricardo Mendes conta que uma das linhas de investigação é o tráfico de drogas. Segundo a polícia, Daniel tinha antecedentes por por este tipo de crime. O jovem, inclusive, foi um dos suspeitos abordados na ação do Pelotão de Choque da Polícia Militar que culminou com a morte de uma pessoa, em julho deste ano, em Faxinal.

A polícia segue outra linha de investigação que envolve uma ex-companheira de Daniel. "Outra possível motivação é um atrito com uma ex-convivente. Estamos apurando para ver se ela tem envolvimento ou não com o assassinato", informa o delegado.

Daniel foi morto após receber dois tiros que atingiram a região da axila. Ele estava no quintal de sua casa, no cruzamento entre as ruas Roquette Pinto e Abel Loureuro de Melo, quando foi chamado por um homem, ainda não identificado, e baleado. Ao todo, seis tiros foram disparados, mas apenas dois acertaram o alvo.

- Ricardo Mendes,

Após cometer o crime, o autor correu até um carro e contou com ajuda de uma segunda pessoa para fugir. Até a publicação desta reportagem os envolvidos não haviam sido identificados.

"Já analisamos imagens gravadas pelo sistema de monitoramento e ouvidos testemunhas. Estamos colhendo mais elementos para identificar todos os participantes", informa Mendes.

fonte: Arquivo TNonline Delegado Ricardo Mendes investiga o crime

TERCEIRO HOMICÍDIO EM FAXINAL

Conforme o delegado Ricardo Mendes, no total, três assassinatos foram registrados neste ano no município. O primeiro ocorreu em março no bairro JK e vitimou Pedro Carlos Vacheski.

O segundo ocorreu em julho e vitimou Paulo César da Silva, de 27 anos, após um confronto com a Polícia Militar. Segundo a PM, Paulo teria reagido a um cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma casa na Rua Vital Brasil, em Faxinal.

