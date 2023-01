Polícia Civil apresenta cinco novos delegados para o Vale do Ivaí

Da Redação

A 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, norte do Paraná, recebeu nesta segunda-feira (2), cinco novos delegados que reforçarão o efetivo da Polícia Civil, sobretudo, nas comarcas que estavam sem titulares. Os servidores fazem parte da leva de 141 delegados nomeados pela Polícia Civil do Paraná. Com isso, a 17ª SDP passa a contar com 10 delegados no total, sendo que três deles atuarão na sede em Apucarana.

Os novos delegados concluíram a Escola Superior da Polícia Civil (ESPC) em Curitiba em dezembro do ano passado e se apresentaram nesta segunda na sede da 17ª SDP. Quatro servidores foram designados para as comarcas de Jandaia do Sul, Ivaiporã, Grandes Rios e São João do Ivaí e um para sede da subdivisão.

Para o delegado-chefe da 17ª SDP, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, esta é uma situação inusitada para a subdivisão que sempre viveu uma realidade deficitária no quesito efetivo policial, com delegados acumulando funções e comandando até duas comarcas ao mesmo tempo.

“Ter um quadro de delegados de polícia suficiente para atender a demanda da população de Apucarana e de todo o Vale do Ivaí é uma situação totalmente inusitada. Não tenho a menor dúvida de que esse novo efetivo irá garantir à população um serviço de maior qualidade e eficiência, buscando sempre responsabilizar as pessoas que praticam condutas criminosas”, assinalou.

Ricardo Monteiro de Toledo vai comandar a comarca de Grandes Rios

Uma das comarcas que estava sem delegado titular é Grandes Rios, que era coordenada pelo delegado de Faxinal. Agora quem assume é o delegado Ricardo Monteiro de Toledo, de 38 anos. Natural de Maringá, Toledo já foi delegado no Espirito Santo, onde atuou durante oito anos na delegacia especializada de Vitória, capital do estado, e agora decidiu retornar ao Paraná para ficar perto da família.

“Decidi retornar porque minha família é toda do Paraná. Espero agregar às forças de segurança fazer uma parceria muito boa com o poder judiciário e Polícia Militar para que possamos atuar no combate à criminalidade e dar a resposta que a população espera da Polícia Civil”, contou.

Carlos Diego Paravidino Machado é o novo titular da delegacia de Jandaia do Sul

Em Jandaia do Sul, o novo delegado titular é natural de Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro. Carlos Diego Paravidino Machado, tem 28 anos, e trabalhava como servidor público federal. Ele conta que ouviu falar muito bem do Vale do Ivaí por isso optou pela lotação em Jandaia do Sul. “É muita felicidade iniciar minha carreira na região e espero contribuir com a segurança pública para melhor o combate à criminalidade”, ressalta.

O antigo titular da comarca, delegado Gustavo de Pinho Alves, passará a atuar na sede da subdivisão em Apucarana, juntamente com o novo delegado Victor Hugo Torres Bento, de 25 anos. O policial é de Governador Valadares, Minas Gerais, e trabalhava como advogado antes de ser aprovado no concurso da Policia Civil.

Victor Hugo Torres Bento vai reforçar efetivo da sede em Apucarana

“Quero somar esforços para auxiliar no trabalho de investigação criminal que for realizado aqui na sede e buscar tornar cada vez mais eficiente o trabalho da Polícia Civil”, disse Bento.

IVAIPORÃ

O delegado Erlon Ribeiro da Silva, 36 anos, é o novo titular da 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã. O maranhense de 36 anos, já trabalhou como policial penal por quatro anos e dois como analista do Tribuna de Justiça do Maranhão.

Ele assume o lugar da delegada Magda Hoffstaster que estava no cargo desde junho de 2021. “Darei continuidade ao excelente trabalho da doutora Magda, atuando em parceria com a Polícia Militar e demais órgãos de segurança”, afirmou.

Delegado Erlon Ribeiro da Silva, 36 anos, é o novo titular da delegacia de Ivaiporã

SÃO JOÃO DO IVAÍ TERÁ DELEGADA NASCIDA NO MUNICÍPIO

Aos 30 anos de idade, a delegada Kethilin Schwingel Iurino, assume a delegacia de São João do Ivaí, sua cidade de origem. “É um grande privilégio me formei em direito em 2017, fiz faculdade em Ponta Grossa e comecei a estudar para concurso”, conta.

Foram 11 concursos para delegado de Polícia Civil em todo o Brasil até ser aprovada em seu estado de origem. Iurino destaca que além de ser um grande privilégio, será uma grande responsabilidade e um desafio comandar a comarca. “São joão do Ivaí é uma cidade pequena e você acaba conhecendo as pessoas e se torna uma grande responsabilidade ocupar um cargo de autoridade”, assinala.

A comarca antes era coordenada pelo delegado Gustavo de Pinho Alves, que acumulava funções junto com a delegacia de Jandaia do Sul. A partir de agora, Alves completará o quadro de delegados da 17ª SDP.

Kethilin Schwingel Iurino, assume a delegacia de São João do Ivaí,

