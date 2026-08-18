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MANDADO JUDICIAL

Polícia Civil apreende pistola em investigação de violência doméstica em Ivaiporã

Arma e munições foram encontradas durante mandado de busca relacionado a denúncia de violência psicológica, perseguição e ameaças

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Polícia Civil apreende pistola em investigação de violência doméstica em Ivaiporã
Autor Arma e as munições pareendidas pela polícia - Foto: Divulgação/PCPR

Polícia Civil apreendeu uma pistola e munições nesta terça-feira (18), em Ivaiporã, durante uma investigação de violência doméstica, em Ivaiporã. A ação ocorreu no cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

A investigação começou após uma mulher procurar a 54ª Delegacia Regional de Polícia e relatar violência psicológica, perseguição e ameaças depois do fim de um relacionamento.

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LEIA MAIS: Vítima de violência doméstica é socorrida com vários ferimentos em Ivaiporã

Segundo o relato, o investigado passou a adotar comportamentos que provocaram temor e insegurança. Diante da situação, a Polícia Civil pediu à Justiça autorização para realizar a busca no imóvel ligado a ele.

Os policiais encontraram no local uma pistola e munições. Conforme a Polícia Civil, o material estava vinculado à atividade de atirador esportivo.

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A arma e as munições serão encaminhadas para perícia e ficarão à disposição da investigação e do Poder Judiciário.

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armas apreendidas investigação ivaipora perícia criminal polícia civil violência domestica
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