Polícia Civil apreende pistola em investigação de violência doméstica em Ivaiporã
Arma e munições foram encontradas durante mandado de busca relacionado a denúncia de violência psicológica, perseguição e ameaças
Polícia Civil apreendeu uma pistola e munições nesta terça-feira (18), em Ivaiporã, durante uma investigação de violência doméstica, em Ivaiporã. A ação ocorreu no cumprimento de um mandado de busca e apreensão.
A investigação começou após uma mulher procurar a 54ª Delegacia Regional de Polícia e relatar violência psicológica, perseguição e ameaças depois do fim de um relacionamento.
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Segundo o relato, o investigado passou a adotar comportamentos que provocaram temor e insegurança. Diante da situação, a Polícia Civil pediu à Justiça autorização para realizar a busca no imóvel ligado a ele.
Os policiais encontraram no local uma pistola e munições. Conforme a Polícia Civil, o material estava vinculado à atividade de atirador esportivo.
A arma e as munições serão encaminhadas para perícia e ficarão à disposição da investigação e do Poder Judiciário.
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