Polícia Civil apreende medicamentos ilegais para emagrecimento em Jandaia do Sul

A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Jandaia do Sul, deflagrou nesta terça-feira (21) uma operação para desarticular a venda clandestina do medicamento para emagrecimento conhecido como "Mounjaro". Durante a ação, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão de lotes do produto, que contém o princípio ativo tirzepatida. A comercialização da substância, nas condições e apresentações investigadas, estava proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que já havia determinado o recolhimento e vetado a distribuição, importação e propaganda do item.

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As investigações tiveram início após as autoridades policiais identificarem indícios de que o remédio estava sendo anunciado e comercializado de forma irregular por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, em total desacordo com a legislação sanitária vigente. Durante o cumprimento dos mandados, as equipes localizaram os medicamentos, que agora serão submetidos a perícias e aos trâmites administrativos necessários. Após a conclusão das diligências, o inquérito policial será finalizado e encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para a responsabilização dos envolvidos.

Diante do caso, a Polícia Civil emitiu um alerta à população sobre os graves perigos de se adquirir medicamentos para emagrecimento em canais informais. A corporação reforça que remédios como o "Mounjaro" devem ser comprados exclusivamente em estabelecimentos regularmente autorizados e sempre com a devida prescrição médica. O consumo de produtos adquiridos pela internet, sem qualquer tipo de controle sanitário ou garantia de procedência, expõe os consumidores a substâncias de origem desconhecida, colocando a saúde e a própria vida em risco.