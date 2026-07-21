Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
CANETAS ILEGAIS

Polícia Civil apreende medicamentos ilegais para emagrecimento em Jandaia do Sul

Medicamento comercializado em Jandaia do Sul tinha restrições determinadas pela Anvisa

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 18:26:36 Editado em 21.07.2026, 18:26:32
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Polícia Civil apreende medicamentos ilegais para emagrecimento em Jandaia do Sul
Autor Operação foi realizada pela delegacia da PC-PR de Jandaia do Sul - Foto: Divulgação PC-PR

A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Jandaia do Sul, deflagrou nesta terça-feira (21) uma operação para desarticular a venda clandestina do medicamento para emagrecimento conhecido como "Mounjaro". Durante a ação, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão de lotes do produto, que contém o princípio ativo tirzepatida. A comercialização da substância, nas condições e apresentações investigadas, estava proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que já havia determinado o recolhimento e vetado a distribuição, importação e propaganda do item.

-LEIA MAIS: Moradora de Novo Itacolomi afirma ter flagrado supostos OVNIs no céu do Vale do Ivaí; assista

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As investigações tiveram início após as autoridades policiais identificarem indícios de que o remédio estava sendo anunciado e comercializado de forma irregular por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, em total desacordo com a legislação sanitária vigente. Durante o cumprimento dos mandados, as equipes localizaram os medicamentos, que agora serão submetidos a perícias e aos trâmites administrativos necessários. Após a conclusão das diligências, o inquérito policial será finalizado e encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para a responsabilização dos envolvidos.

Diante do caso, a Polícia Civil emitiu um alerta à população sobre os graves perigos de se adquirir medicamentos para emagrecimento em canais informais. A corporação reforça que remédios como o "Mounjaro" devem ser comprados exclusivamente em estabelecimentos regularmente autorizados e sempre com a devida prescrição médica. O consumo de produtos adquiridos pela internet, sem qualquer tipo de controle sanitário ou garantia de procedência, expõe os consumidores a substâncias de origem desconhecida, colocando a saúde e a própria vida em risco.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Anvisa emagrecimento Medicamentos polícia civil SAÚDE Tirzepatida
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV