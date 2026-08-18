Polícia Civil apreende grande quantidade de cobre durante operação em Jandaia do Sul

A Polícia Civil de Jandaia do Sul, no norte do Paraná, deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Ouro Sujo, destinada a combater a receptação qualificada de fios elétricos e cobre provenientes de furtos praticados na região. A investigação teve início após a apuração de uma série de furtos de cabeamentos elétricos que atingiram o patrimônio público municipal, além de outros estabelecimentos da comarca. Durante as diligências, o autor dos furtos confessou os crimes e indicou o estabelecimento responsável pela aquisição dos materiais subtraídos, circunstância posteriormente corroborada por outros elementos de prova reunidos ao longo da investigação.

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Com base em representação da Polícia Civil, o Poder Judiciário expediu mandado de busca e apreensão, cumprido nesta data em um estabelecimento comercial de reciclagem localizado em Jandaia do Sul.

Durante a operação, os policiais civis apreenderam diversos fios de cobre já descascados (“picados”), grande quantidade de cobre puro já processado pelo estabelecimento, além de outros materiais metálicos de interesse investigativo. Também foram arrecadados documentos, registros e demais elementos probatórios que serão submetidos à análise no curso das investigações.

A representante do estabelecimento foi conduzida à Delegacia de Polícia para a adoção das providências legais cabíveis.

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Foto: REPRODUÇÃO Foto: REPRODUÇÃO

Segundo o Delegado de Polícia responsável pelas investigações, as provas produzidas até o momento evidenciam robustos indícios de que o estabelecimento investigado vinha adquirindo materiais de origem criminosa no exercício de sua atividade comercial. Assim, concluídas as diligências ainda em andamento, a investigada será indiciada, em tese, pela prática do crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, por adquirir e comercializar, no exercício de atividade empresarial, bens que deveria saber serem provenientes de crime, permanecendo à disposição da Justiça.

A Polícia Civil destaca que os furtos de fios e cabos elétricos constituem uma das modalidades criminosas que mais causam prejuízos à coletividade, comprometendo serviços públicos, equipamentos urbanos, propriedades particulares e usinas de geração de energia solar. Essas ações somente se mostram economicamente viáveis porque encontram receptadores dispostos a absorver, descaracterizar e reinserir no mercado o material de origem ilícita, alimentando um ciclo criminoso que incentiva a prática de novos furtos.

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OPERAÇÃO

A Operação Ouro Sujo integra a estratégia permanente da Polícia Civil de enfrentar não apenas os autores dos furtos, mas também os responsáveis por fomentar essa cadeia criminosa mediante a aquisição e comercialização de materiais provenientes de delitos patrimoniais, reforçando o compromisso da instituição com a proteção do patrimônio público, da iniciativa privada e da segurança da população.



