Polícia Civil apreende explosivos de organização criminosa na região

Um homem de 26 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (21) em Marumbi, no Vale do Ivaí, durante operação da Polícia Civil, com grande quantidade de explosivos, drogas e armas em uma residência da cidade. A 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana, afirma que Marumbi pode ter uma ramificação de uma organização criminosa especializada em assaltos a bancos.

Segundo o delegado André Garcia, da 17ª SDP, a operação visava combater o tráfico de drogas em Marumbi. No entanto, os policiais encontraram muitos explosivos e armas em uma residência, gerando desdobramentos na investigação.

"A investigação foi coordenada pela Delegacia de Jandaia do Sul, que culminou com o cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão, com apoio do 10º Batalhão de Polícia Militar, de Apucarana. Durante o cumprimento dessas buscas, em uma das residências do município de Marumbi, foram apreendidos diversos explosivos, armas de fogo e munições, além de farta quantidade de drogas, como cocaína, maconha e crack. Inclusive, também foi apreendido material para produção e beneficiamento de drogas", explicou o delegado.

Foto por Foto: TNOnline Apreensões ocorreram durante cumprimento de mandados nesta manhã

Segundo ele, a apreensão ocorreu apenas em uma residência, que funcionava como uma espécie de depósito da quadrilha. "Hoje (sexta-feira) foi apenas uma das etapas da operação, porque restou evidenciando que, ali na cidade de Marumbi, existe uma ramificação de uma organização criminosa que opera certamente em assaltos a bancos com a utilização de explosivos", afirmou o delegado.

André Garcia afirma que agora a Polícia Civil vai ampliar as investigações, buscando identificar mais integrantes da organização criminosa. O homem de 26 anos preso nesta sexta-feira é suspeito de ser o responsável pelo armazenamento dos explosivos, armas e drogas da quadrilha.

"As investigações continuaram para identificar quem eram os líderes dessa organização criminosa, de que forma esse material chegou na casa desse rapaz e aí então levar todos eles à responsabilização criminal", acrescentou o delegado.

Ele afirmou que a localização dessa grande quantidade de explosivos chama atenção. "Ainda mais considerando o porte da cidade, já que Marumbi não tem um histórico de crimes violentos, mas, a partir de agora, estaremos direcionando nossas investigações para o município", antecipa André Garcia.

Outro fato que chamou atenção é que o rapaz que cuidava do material da quadrilha não tinha antecedentes criminais. "Nós acreditamos piamente que ele não é alguém envolvido diretamente nas ações criminosas, porque as organizações buscam recrutar justamente esse tipo de pessoa que não desperta atenção da polícia para usar essas residências como uma espécie de almoxarifado do crime", diz o delegado, observando que o morador preso, no entanto, deve responder pelo armazenamento dos explosivos, armas, munições e drogas, entre outros crimes.

Foto por Foto: TNOnline Drogas apreendidas em residência de Marumbi





