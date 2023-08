Polícia Civil aborda carro e encontra dinheiro e drogas; saiba mais

Havia drogas, dinheiro e celulares no automóvel

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma ação realizada pela Polícia Civil de Faxinal, município que pertence ao Vale do Ivaí, Paraná, terminou com a prisão de três pessoas e a apreensão de uma adolescente, na noite dessa sexta-feira (11), por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

continua após publicidade

De acordo com as informações da corporação, a prisão aconteceu após uma denúncia anônima, que informava a respeito de um Chevrolet Vectra, ocupado por dois casais, que transitava de forma suspeita.

Conforme o denunciante, havia drogas no veículo e elas seriam entregues na região de um posto de comburíveis.

continua após publicidade

Depois de receberem a informação, o delegado da 53ª Delegacia Regional de Faxinal, Ricardo Mendes, e o investigador Fernando Serpe foram até a Rua Elizeu Cilião, para observar o tráfego de veículos e averiguar se encontravam o Vectra alvo da denúncia.

- LEIA MAIS: Moradora da região vive momentos de terror durante roubo na região

Após um certo tempo, os agentes de segurança flagraram o automóvel citado transitando pela Rua Antônio Garcia da Costa. Com a viatura, os policiais acompanharam o carro e ordenaram ao motorista que parasse.

continua após publicidade

No entanto, o condutor não acatou à ordem e acelerou em direção à rodovia. Um acompanhamento tático foi realizado até a altura de uma cooperativa de grãos situada na cidade.

No veículo, havia quatro pessoas - sendo dois casais. Os agentes vasculharam o interior do Vectra e encontraram porções fracionadas de cocaína, que totalizaram 135 gramas. Além disso, havia 34 gramas de crack, R$ 130 em dinheiro e quatro celulares.

Os ocupantes do carro foram detidos por tráfico de drogas e associação ao tráfico. O Chevrolet Vectra, as drogas e os celulares foram apreendidos.

Todos foram levados para a delegacia.

Siga o TNOnline no Google News