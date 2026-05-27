Polícia atende ocorrência de ameaça com facão em São João do Ivaí

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de ameaça na noite de terça-feira (26), em uma propriedade rural na Rodovia Natal Pessuti (PR-082), em São João do Ivaí. Segundo a PM, um homem chegou alterado ao local portando um facão, o que assustou familiares e motivou o chamado.

Quando a equipe chegou, a situação já estava controlada. Conforme relato do solicitante, os envolvidos conversaram antes da chegada dos policiais e o homem deixou o facão de lado.

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Os policiais fizeram abordagem e busca pessoal no suspeito. No entanto, nada de ilícito foi encontrado durante a ação. Ainda de acordo com a PM, o solicitante informou que não tinha interesse em representar contra o familiar.

A ocorrência foi registrada apenas para documentação. Após receber orientações da equipe policial, o homem foi liberado no local.

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